Τραγικός θάνατος στη Βρετανία: Αποκοιμήθηκε σε παγκάκι και του καρφώθηκε μαχαίρι που είχε σε σακίδιο

Μια απίστευτη τραγωδία, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως υπόθεση ανθρωποκτονίας, αποδείχθηκε τελικά ένα μοιραίο δυστύχημα στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 57χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του όταν αποκοιμήθηκε σε παγκάκι δίπλα σε κανάλι και τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι που είχε μέσα στο σακίδιό του.

Ο Ρόμπερτ Μπράουν εντοπίστηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2025 σε παραποτάμιο μονοπάτι στο Νορθάμπτον της Αγγλίας. Ένας ποδηλάτης ειδοποίησε τις Αρχές όταν παρατήρησε αίμα να στάζει μέσα από τα ανοίγματα του ξύλινου παγκακιού, όπου ο 57χρονος ήταν πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για ανθρωποκτονία και προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων ως υπόπτων για φόνο. Ωστόσο, όλοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς τα στοιχεία δεν επιβεβαίωσαν εγκληματική ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο 57χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ, πιθανότατα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν αποκοιμηθεί βαθιά πάνω στο σακίδιό του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, καθώς γύρισε το σώμα του, το βάρος του πίεσε το μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στην τσάντα, αναφέρει η Sun.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 12,5 εκατοστών, διαπέρασε το σακίδιο, έσκισε και τις τρεις στρώσεις του μπουφάν που φορούσε και τραυμάτισε σοβαρά το αριστερό του χέρι. Αν και το τραύμα είχε μήκος μόλις τρία εκατοστά και δεν έπληξε κάποια αρτηρία, προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα ο 57χρονος να πεθάνει από μεγάλη απώλεια αίματος.

Τα εγκληματολογικά ευρήματα ενίσχυσαν το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για δυστύχημα. Στη λεπίδα του μαχαιριού εντοπίστηκαν ίνες που ταίριαζαν με το μπουφάν του θύματος, καθώς και ίχνη με υψηλή συγκέντρωση του DNA του, ενώ οι Αρχές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει εμπλοκή τρίτου προσώπου ή κίνητρο δολοφονίας.

Ένα τραγικό δυστύχημα

Η έρευνα για ανθρωποκτονία έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2026 και η Αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τραυματισμός ήταν πιθανότατα ακούσιος και αυτοπροκλήθηκε. Η ανώτερη ιατροδικαστής της κομητείας, Αν Πέμπερ, χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα τραγικό δυστύχημα», ενώ η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Τόρι Χάρισον, δήλωσε ότι όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο θάνατος του 57χρονου ήταν αποτέλεσμα ενός ατυχούς περιστατικού.

Η οικογένειά του απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με αστείρευτη διάθεση για κουβέντα και «καρδιά από χρυσάφι».

«Ο Ρομπ ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και πάντα γεμάτος ζωή. Ήταν ο δικός μας Πίτερ Παν, το παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ. Όλοι όσοι τον γνώριζαν τον αγαπούσαν. Είχε το χάρισμα της επικοινωνίας και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους», ανέφεραν οι γονείς και τα αδέλφια του.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα των παιδιών και των εγγονιών του. «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως τα λόγια αγάπης του κόσμου μάς παρηγορούν και μας δείχνουν πόσο σημάδεψε τις ζωές όσων γνώρισε. Ήταν ένας καλός και αγαπητός άνθρωπος και θα μας λείψει αφάνταστα», ανέφεραν.