Τραγωδία με 70χρονο τουρίστα στα Χανιά - Ξεψύχησε κάνοντας πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Η επιχείρηση διάσωσης στο σημείο ξεκίνησε άμεσα ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

ΕΜΑΚ - Φωτογραφία Αρχείου / eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένας 70χρονος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στα Χανιά και συγκεκριμένα στο μονοπάτι Γιαλισκάρι – Ανυδροι όπου πραγματοποιούσε πεζοπορία.

Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε δυσφορία. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας τον οποίο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου από εκεί να παραληφθεί για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Δυστυχώς, όμως ο 70χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στη διάσωση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες ενώ συμμετείχαν και 2 Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.

