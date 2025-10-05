Τραγωδία με 70χρονο τουρίστα στα Χανιά - Ξεψύχησε κάνοντας πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι
Η επιχείρηση διάσωσης στο σημείο ξεκίνησε άμεσα ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ένας 70χρονος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στα Χανιά και συγκεκριμένα στο μονοπάτι Γιαλισκάρι – Ανυδροι όπου πραγματοποιούσε πεζοπορία.
Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε δυσφορία. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.
Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας τον οποίο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου από εκεί να παραληφθεί για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Δυστυχώς, όμως ο 70χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.
Στη διάσωση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες ενώ συμμετείχαν και 2 Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.