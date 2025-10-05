Τραγωδία με 70χρονο τουρίστα στα Χανιά - Ξεψύχησε κάνοντας πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Ένας 70χρονος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στα Χανιά και συγκεκριμένα στο μονοπάτι Γιαλισκάρι – Ανυδροι όπου πραγματοποιούσε πεζοπορία.



Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε δυσφορία. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.



Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας τον οποίο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου από εκεί να παραληφθεί για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.



Δυστυχώς, όμως ο 70χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.



Στη διάσωση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες ενώ συμμετείχαν και 2 Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.

Σε εξέλιξη παροχής βοηθείας σε αλλοδαπό ηλικιωμένο, από δύσβατο σημείο στη Δ.Ε. Πελεκάνου του δήμου Καντάνου - Σελίνου, Χανιών #Κρήτη.

Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 Ε/Π του #ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025