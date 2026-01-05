Τραγωδία με ζευγάρι Ελλήνων σε διακοπές στον Παναμά: Νεκρή η γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση ο άντρας

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες για γνωστή οικογένεια της Κεφαλονιάς, με ένα ταξίδι αναψυχής στον Παναμά να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eKefalonia.gr, μία συνταξιούχος συμβολαιογράφος με πολυετή δράση στο Ληξούρι, άφησε την τελευταία της πνοή στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, ενώ ο σύζυγός της, ο σύζυγός της, διακεκριμένος δικηγόρος, δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Το ζευγάρι, που συνήθιζε να πραγματοποιεί μακρινά ταξίδια την περίοδο των εορτών, βρισκόταν στον Παναμά για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, η Αθανασία Καρακούση προσβλήθηκε από μια σπάνια και επιθετική λοίμωξη στο αίμα. Παρά την άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα σε λίγες ώρες.

Ο εφιάλτης όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατά την επιστροφή, ο σύζυγός της παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα με υψηλό πυρετό. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η κόρη του.

Αν και οι επίσημες απαντήσεις αναμένονται, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση. Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι η αιτία της αιφνίδιας ασθένειας και του θανάτου μπορεί να είναι ένας επιθετικός ιός γρίπης ή κάποια τροπική λοίμωξη, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τους ειδικούς για την προστασία των ταξιδιωτών.

Η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς και της Λαμίας (τόπος καταγωγής της εκλιπούσας) παραμένει συγκλονισμένη, καθώς το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και ενεργό επαγγελματικά.