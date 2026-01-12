Τραγωδία μετά τον γάμο: Έκρηξη αερίου σκότωσε νεόνυμφο ζευγάρι στο Πακιστάν

Τραγική κατάληξη είχε ο γάμος ενός ζευγαριού στο Πακιστάν, καθώς μόλις μία ημέρα μετά την τελετή γαμπρός και νύφη έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη φιάλης αερίου στο σπίτι όπου διέμεναν. Συνολικά, από το δυστύχημα σκοτώθηκαν οκτώ άτομα, ενώ τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το BBC, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί της Κυριακής (11/1), σε κατοικία στο Ισλαμαμπάντ, όπου το νεόνυμφο ζευγάρι κοιμόταν μαζί με συγγενείς και καλεσμένους μετά τη γαμήλια δεξίωση. Η ισχυρή έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του σπιτιού.

Η κατοικία ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, με τοίχους να καταρρέουν, κομμάτια μπετόν να εκτοξεύονται και έπιπλα να διασκορπίζονται, ενώ ζημιές υπέστησαν και τρία γειτονικά σπίτια.

Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια και χρειάστηκε να απομακρυνθούν με φορεία από τα σωστικά συνεργεία. Όπως ανέφεραν οι διασώστες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο και στη συνέχεια εξερράγη.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Πακιστάν, Yusuf Raza Gilani, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγωδία που μετέτρεψε τη χαρά σε πένθος».

Ο πατέρας του γαμπρού, Hanif Masih, δήλωσε ότι ο γιος του είχε παντρευτεί μόλις την προηγούμενη ημέρα και ότι τη στιγμή της έκρηξης στο σπίτι κοιμόντουσαν μέλη της οικογένειας και καλεσμένοι. Όπως είπε, εκτός από τον γιο και τη νύφη του, σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγός του και η κουνιάδα του.

Bride and groom among 8 killed in gas cylinder blast at wedding in Pakistan’s capital https://t.co/s7jDzKSfhq pic.twitter.com/ENMApF3lHU — The Independent (@Independent) January 11, 2026

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, με εγκληματολόγους, σκύλους ανίχνευσης και εξειδικευμένο εξοπλισμό να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Σημειώνεται ότι σε πολλά πακιστανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούνται φιάλες αερίου για μαγείρεμα και θέρμανση, οι οποίες στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα λόγω διαρροών.