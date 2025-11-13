Τραγωδία σε χωριό του Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος με μπαλτά τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου στο Κιλκίς λόγω του θανάτου του 40χρονου κρεοπώλη του χωριού.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, όλα συνέβησαν όταν ο 40χρονος ενώ έκοβε κρέας με τον μπαλτά έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.



Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.

