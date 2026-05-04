Τραγωδία με 3 νεκρούς σε επίδειξη Monster Truck στην Κολομβία- Βίντεο καταγράφει τη στιγμή του χάους
Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, και περίπου 40 τραυματίες μετά από την «τρελή πορεία» του ανεξέλεγκτου Monster Truck σε επίδειξη στην Popayán της Κολομβίας.
Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης Monster Truck στην πόλη Popayán της Κολομβίας, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς - ανάμεσά τους ένα παιδί - και δεκάδες τραυματίες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά σε εκατοντάδες θεατές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου 2026, στο Boulevard Rose, στην περιφέρεια Cauca, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επίδειξης οχημάτων τύπου Monster Truck. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οδηγός του οχήματος ήταν γυναίκα, η οποία φέρεται να έχασε τον έλεγχο μετά από άλμα που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του σόου.
Από εκείνη τη στιγμή, η πορεία του βαρέως οχήματος ήταν ανεξέλεγκτη. Το Monster Truck κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς το συγκεντρωμένο πλήθος, παρασύροντας θεατές. Στην πορεία του προσέκρουσε και σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προκαλώντας βραχυκύκλωμα.
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο είναι χαοτικές: πολίτες τρέχουν να βοηθήσουν τραυματίες, ενώ ακούγονται εκκλήσεις για άμεση συνδρομή των διασωστικών συνεργείων. Αρχικά οι τραυματίες υπολογίζονταν σε τουλάχιστον 15, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε σε περίπου 40 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ένα ανήλικο παιδί έχασε τη ζωή του επιτόπου, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης Noticias Caracol.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και πολλά ασθενοφόρα, προκειμένου να διαχειριστούν την κρίσιμη κατάσταση και να προσφέρουν άμεση βοήθεια στους τραυματίες.
Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της περιοχής, Octavio Guzmán, ανέφερε ότι κινητοποιήθηκε το σύνολο των υγειονομικών δομών, δημόσιων και ιδιωτικών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
Το τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο που καταγράφηκε στην περιοχή της Κολομβίας, αυτή τη φορά στην επαρχία Cundinamarca, όπου τέσσερα άτομα - πιθανότατα μέλη της ίδιας οικογένειας - έχασαν τη ζωή τους σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα ανήλικο παιδί.