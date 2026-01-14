Τραγωδία σε μαιευτήριο της Σιβηρίας - Εννέα βρέφη πέθαναν - Υπό κράτηση οι επικεφαλής γιατροί

Ο επικεφαλής γιατρός και ο προσωρινά επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας ενός μαιευτηρίου στη Σιβηρία τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς κατηγορούνται για τον θάνατο εννέα νεογέννητων βρεφών, ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, οι ρωσικές αρχές.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας γνωστοποίησε ότι οι γιατροί κρατούνται με την υποψία πρόκλησης θανάτου λόγω αμέλειας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δυνατή επικοινωνία με τους γιατρούς ή τους δικηγόρους τους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, «ως αποτέλεσμα της μη ορθής εκτέλεσης από τους υπόπτους των επίσημων και επαγγελματικών τους καθηκόντων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας, εννέα νεογνά που γεννήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 πέθαναν», όπως μεταδίδει το Reuters.

Η υπόθεση, που καλύφθηκε τόσο από κρατικά όσο και από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει έντονη οργή στη Ρωσία. Πολιτικοί, σχολιαστές και πολίτες εκφράζουν προβληματισμό για το πώς η χώρα μπορεί να ελπίζει να αυξήσει το ποσοστό γεννήσεων, μια από τις βασικές προτεραιότητες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ τέτοιες τραγωδίες εξακολουθούν να συμβαίνουν.