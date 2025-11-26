Τραγωδία σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Στους 13 οι νεκροί - 16 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Στους 13 σκαρφάλωσε ο αριθμός των νεκρών έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ.

Από το φλεγόμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν άλλοι 16 τραυματίες η κατάσταση των οποίων, σύμφωνα με το Reuters, είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το συγκρότημα κτιρίων Wang Fuk Court, 8 στο σύνολό τους, τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με πολλούς ενοίκους του να εγκλωβίζονται μέσα στα διαμερίσματά τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ότι δεν έχει ακόμη στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στα κτίρια.



Footage captured just minutes ago shows a major fire that broke out earlier this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.



The death toll has risen from 4 to 13. pic.twitter.com/4qIH8wIToX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025

Δύσκολο το έργο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται σε ορισμένα τμήματα του συγκροτήματος με την Πυροσβεστική να μην μπορεί να κάνει ασφαλή εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει να θέσει σε έλεγχο την κατάσταση.

Επιπρόσθετα, το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που τροφοδότησαν την πυρκαγιά η οποία τελικά εξαπλώθηκε στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Παράλληλα, αρμόδιοι αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων είναι τόσο υψηλές που δυσκολεύουν την διαδικασία κατάσβεσης. «Τα συντρίμμια και οι σκαλωσιές του κτιρίου που έχει πληγεί πέφτουν, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για το προσωπικό μας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Φωτογραφίες και βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνουν την έκταση της πυρκαγιάς και τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έχουν υψωθεί στον ουρανό ενώ το ίδιο μέσο κάνει λόγο και για αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν σκαλωσιές από μπαμπού έξω από διάφορα τμήματα του κτιρίου να τυλίγονται στις φλόγες, με φλεγόμενα τμήματα πράσινου πλέγματος σκαλωσιάς να πέφτουν.

Σημειώνεται ότι το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.

«Δεν ξέρω αν θα γυρίσω σπίτι μου»

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.