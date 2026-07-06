Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από τροχαίο στα Χανιά

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Μία ακόμα τραγωδία με θύμα έναν νέο άνθρωπο καταγράφεται στους δρόμους των Χανίων.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 06:45 το πρωί της Δευτέρας (6/7) μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με μηχανή.

Η σύγκρουση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη στροφή στο Πιθάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο τα τραύματά του ήταν πάρα πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα ο νεαρός να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση του ΓΕΑ, το θύμα είναι ο 33χρονος ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Χανίων.