Τραγωδία στα Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής - «Καρφώθηκε» στο διαχωριστικό του δρόμου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος βρισκόταν με το όχημά του στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία, όταν -για άγνωστο λόγο- έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της στο ύψος του Πράσινου Λόφου και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο 23χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.