Τραγωδία στα Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής - «Καρφώθηκε» στο διαχωριστικό του δρόμου
Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεπλάκη και άλλο όχημα στο δυστύχημα.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, ο 23χρονος βρισκόταν με το όχημά του στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία, όταν -για άγνωστο λόγο- έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της στο ύψος του Πράσινου Λόφου και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.
Ο 23χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.