Τραγωδία στα Καλάβρυτα: Νεκρός 64χρονος που πνίγηκε ενώ έτρωγε
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 64χρονος σε χωριό της περιοχής Καλαβρύτων, όταν πνίγηκε την ώρα που έτρωγε, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.
Το συμβάν σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής Καλαβρύτων, όταν ο 64χρονος, την ώρα που έτρωγε, φέρεται να πνίγηκε από μπουκιά φαγητού που «κόλλησε» στον λαιμό του, εμποδίζοντας την αναπνοή του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε καταλήξει, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες.