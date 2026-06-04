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Τραγωδία στα Καλάβρυτα: Βρετανός πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο με αδιαθεσία και πέθανε ο ίδιος

Ο 55χρονος έσπευσε να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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Μαρία Κατρινάκη

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Μία τραγική ανατροπή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε ξαφνικά τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KalavrytaNews, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του για τις διακοπές τους, όταν εκείνη παρουσίασε αιφνίδια αδιαθεσία. Ο 55χρονος έσπευσε να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Αφού οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, ακολούθησε μια απρόσμενη εξέλιξη. Ο σύζυγός της, που βρισκόταν στο πλευρό της, κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στον χώρο του νοσοκομείου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικοί, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, ωστόσο ο 55χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων.

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