Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 42χρονη μπροστά στα παιδιά της - Έπεσε στη θάλασσα από βάρκα

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 5/8 στα Μάλια, όπου δύο μητέρες από την Ολλανδία μίσθωσαν μία βάρκα 30 ίππων και μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους για να κάνουν βαρκάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις δύο γυναίκες βρέθηκε στη θάλασσα, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί αν είχε πέσει στο νερό ή αν είχε βουτήξει για κολύμπι. Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, έσπευσε να τη βοηθήσει πέφτοντας και η ίδια στη θάλασσα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, τα τρία παιδιά που βρίσκονταν στη βάρκα, ηλικίας από περίπου 4-5 ετών έως 15 ετών, πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να ζητούν βοήθεια, κάνοντας νεύματα προς τα διερχόμενα σκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η φίλη της την κρατούσε στην αγκαλιά της.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει αν οφείλεται σε πνιγμό ή σε κάποιο παθολογικό αίτιο.

Σύμφωνα με λιμενικές πηγές, για την ενοικίαση σκαφών με κινητήρα έως 30 ίππων δεν απαιτείται άδεια χειριστή, γεγονός που οδηγεί πολλούς τουρίστες να επιλέγουν τέτοιου τύπου βάρκες για θαλάσσιες εξορμήσεις.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.