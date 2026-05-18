Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Πατήσια, στην οδό Ηλία Ζερβού, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σημείο, υπέστη ηλεκτροπληξία και κατέληξε επί τόπου.

Στο σημείο κλήθηκε Πυροσβεστική, όμως δεν υπήρχε φωτιά και τα οχήματα αποχώρησαν. Διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν μεταβεί ήδη στην περιοχή, μπήκαν στον χώρο και εντόπισαν απανθρακωμένο, και χωρίς τις αιθήσεις του έναν άνδρα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη διερευνώνται. Η σορός του μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό». Για το συμβάν δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που καταφθάνουν ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ηλίας Ζερβού, στα Πατήσια, όπου έγινε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.



Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Στην αρχή είχαν μηχανές της αστυνομίας, μετά ήρθε το περιπολικό, ήρθε και ασθενοφόρο. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια» λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δεν φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη, έκρηξη. Φάνηκε σαν να έσπασε καλώδιο, όπως σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».