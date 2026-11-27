Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/11), ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Κώστας Καραμανλής λίγη ώρα μετά την άφιξή του στο Εφετείο Αθηνών πήρε προθεσμία για να απολογηθεί άλλη μέρα, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή και αποχώρησε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα ασφαλείας εντός του χώρου ήταν δρακόντεια κατά την παρουσία του πρώην υπουργού μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Καραμανλής καλείται να δώσει εξηγήσεις για τα έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενώ ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Σημειώνεται, επίσης ότι για την ίδια κατηγορία έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, για την υπόθεση του μπαζώματος στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.