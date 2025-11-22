Τραγωδία στα Τέμπη: Μέσα Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου και Αγοραστού για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, αδίκημα που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, θα προσέλθουν για να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η αρεοπαγίτης-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της, έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εμφανίστηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού και έλαβαν ολιγοήμερη προθεσμία για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο ανακριτικό γραφείο και τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν εκ νέου εκεί για να απολογηθούν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους θέσει η αρεοπαγίτης ανακρίτρια.

Τελευταίος θα προσέλθει στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος ελέγχεται ποινικά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.