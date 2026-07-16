Τραγωδία στη Χαλκιδική: Ξεκληρίστηκε οικογένεια Μολδαβών - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 7χρονη κόρη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, με θύματα μια οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία, η οποία ενεπλάκη σε μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Νικήτης, στην περιοχή του Πολυγύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο επιβατικό αυτοκίνητο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία: ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και οι δύο κόρες τους, ηλικίας επτά ετών και έξι μηνών.

Από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το βυτιοφόρο, η μητέρα και το βρέφος ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τους πυροσβέστες, ενώ ο 35χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Κρίσιμη η κατάσταση της 7χρονης

Η επτάχρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της.

Το επιβατικό αυτοκίνητο κινούνταν προς τη χερσόνησο της Σιθωνίας, ενώ το βυτιοφόρο ταξίδευε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 44χρονος Έλληνας οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ θα ληφθούν και δείγματα αίματος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στο δυστύχημα.