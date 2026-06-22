Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σήμερα (22/6) το μεσημέρι μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στο Καρπεντράς, στην περιοχή Βοκλύζ της Γαλλίας, εν μέσω του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

«Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά υπερτερεί η θεωρία του καύσωνα», δήλωσε στο AFP η εισαγγελέας του Καρπεντράς, Ελέν Μούργκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:10 μ.μ. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα στο όχημα, στο γκαράζ του σπιτιού τους. Και τα δύο παιδιά υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.