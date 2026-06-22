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Κόσμος Γαλλία Καύσωνας Παιδιά

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα

Και τα δύο παιδιά υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.

Η θερμοκρασία στο Παρίσι έφτασε στους 37 κελσίου / Reuters
Η θερμοκρασία στο Παρίσι έφτασε στους 37 κελσίου / Reuters
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σήμερα (22/6) το μεσημέρι μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στο Καρπεντράς, στην περιοχή Βοκλύζ της Γαλλίας, εν μέσω του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

«Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά υπερτερεί η θεωρία του καύσωνα», δήλωσε στο AFP η εισαγγελέας του Καρπεντράς, Ελέν Μούργκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:10 μ.μ. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα στο όχημα, στο γκαράζ του σπιτιού τους. Και τα δύο παιδιά υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.

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Κόσμος Γαλλία Καύσωνας Παιδιά

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