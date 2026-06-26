Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρό βρέφος 18 μηνών - Το ξέχασε ο πατέρας του στο αμάξι εν μέσω καύσωνα

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας, όπου ένα βρέφος μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του αφού παρέμεινε για ώρες μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, εν μέσω καύσωνα.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με σοβαρή υπερθερμία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σε χώρο στάθμευσης της Πανεπιστημιούπολης Ιατρικής La Timone, η οποία ανήκει στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille.

Άμεσα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου La Timone, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του BFMTV, ο γονέας του παιδιού φέρεται να το ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο όταν πήγε στη δουλειά του στην πανεπιστημιούπολη.

Έρευνες για τον θάνατο του βρέφους

Οι εισαγγελικές Αρχές διέταξαν τη διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματικότητας της περιοχής.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τον καύσωνα, την ημέρα του περιστατικού η θερμοκρασία στη Μασσαλία έφτασε τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο νομός Bouches-du-Rhône βρισκόταν σε πορτοκαλί προειδοποίηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Aix-Marseille, Ερίκ Μπερτόν, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη της Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος. Παράλληλα, στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσοι έγιναν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πανεπιστήμιο γνωστοποίησε επίσης ότι ενεργοποιήθηκε ειδική ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη μετά το τραγικό συμβάν.