Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο θάνατος πέντε μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη Κελ, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο τη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, Τρίτη, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Am Montagvormittag machen Einsatzkräfte in Kehl einen tragischen Fund. Fünf Familienmitglieder liegen tot in ihrer Wohnung, darunter sind drei Kinder. Mehrere Fragen sind am Tag danach noch offen. pic.twitter.com/YW5RiNvzum — Epoch Times Deutsch (@EpochTimesDE) November 24, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, στο διαμέρισμα βρίσκονταν συνολικά επτά άνθρωποι: ο 46χρονος πατέρας, η 74χρονη γιαγιά και πέντε παιδιά ηλικίας από 10 έως 14 ετών.

Νεκροί εντοπίστηκαν ο πατέρας, η γιαγιά και τρία από τα παιδιά. Τα άλλα δύο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, επέζησαν και μεταφέρθηκαν αρχικά σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια σε εξειδικευμένες νοσηλευτικές μονάδες.

Strasbourg’a bitişik Almanya’nın Kehl kasabasında bu sabah gaz zehirlenmesinden Ermeni bir aileden 5 kişi hayatını kaybettiği, iki kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Polis henüz net bilgi vermiyor. Tanıdığım bir aile, yazık, çok yazık.



Evde müdahale devam ediyor.… pic.twitter.com/CyxLHYm5wM — Ahmet Gülabi DERE (@AhmetGulabiDERE) November 23, 2026

Οι πρώτες ενδείξεις για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι στο διαμέρισμα υπήρχε διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα. Ενδεικτικό της πιθανής παρουσίας αερίου ήταν το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν οι ανιχνευτές όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο.

Οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν δεν κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις επικίνδυνης συγκέντρωσης αερίου. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Τελικά, αστυνομικοί εξοπλισμένοι με ειδικά μέσα προστασίας εισήλθαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τους πέντε ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους, διαπιστώνοντας τον θάνατό τους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν ελαφρά ένας αστυνομικός και μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο, λόγω έκθεσης στο αέριο. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Kehl kentinde bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu



Offenburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kehl'de bir evde yaşayan çocukların sabah okula gitmemesi üzerine yakınlarının ailenin evine gittiği ancak kimsenin kapıyı açmaması… — Journalist (@HamdiCelikbas1) November 23, 2026

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα παιδιά δεν εμφανίστηκαν το πρωί της Δευτέρας στο σχολείο τους. Περίπου στις 11:30, όταν διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν ανταποκρινόταν στην πόρτα του διαμερίσματος, ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να προσδιορίσουν την πηγή της πιθανής διαρροής και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα πέντε μέλη της οικογένειας.

Στους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας παρέχεται υποστήριξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί μεταξύ τους.