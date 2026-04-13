Τραγωδία στη Γκάνα: Έχασε τη ζωή του 20χρονος ποδοσφαιριστής μετά από ένοπλη ληστεία

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Γκάνας η είδηση του τραγικού θανάτου του 20χρονου Ντομινίκ Φριμπόνγκ, μετά από ένοπλη επίθεση στο λεωφορείο της ομάδας του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπερεκούμ Τσέλσι έχασε τη ζωή του κατά την επιστροφή της αποστολής από εκτός έδρας αναμέτρηση, όταν το όχημα δέχθηκε επίθεση από ενόπλους.

In a horrific incident, 20-year-old Dominic Frimpong was shot and killed during an armed robbery on his side's (Berekum Chelsea) team bus as they were returning from a Ghana Premier League fixture at Samartex.



— DW Sports (@dw_sports) April 13, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κουκουλοφόροι ακινητοποίησαν το λεωφορείο και άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση. Ο οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί κάνοντας όπισθεν, ωστόσο τα πυρά είχαν ήδη πλήξει τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Ο Φριμπόνγκ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.Από την επίθεση δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από παίκτη της ομάδας, περίπου 4.500 γκανέζικα σέντι.