Τραγωδία στη Λαμία: 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας (13/7) στη Λαμία , όπου ένας 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο ανήλικος βρέθηκε από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), προκειμένου να τον επαναφέρουν, σύμφωνα με το Lamia now.

Στη συνέχεια ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του τραγικού περιστατικού, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ανήλικος.