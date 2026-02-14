Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα κάηκε ζωντανή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της

Ήταν λίγο πριν τις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στη Λαμία δέχτηκε τηλεφωνήματα για καπνούς που βγαίνουν από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Έσλιν, απέναντι από την πρώην «Κλινική Μητέρα».



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου διαπιστώθηκε ότι διαμέρισμα του 4ου ορόφου είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

LAMIA REPORT

Πρόλαβαν να βγουν στον δρόμο οι ένοικοι

Πολλοί ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει στο δρόμο, ωστόσο στον 4ο όροφο που ήταν απροσπέλαστος από τις φλόγες και τους καπνούς υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.



Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους με το καλαθοφόρο όχημα, με το οποίο οι πυροσβέστες κατέβασαν από τον 4ο όροφο μια μητέρα με το παιδί της, μόλις 5 ετών, και τη γιαγιά, που διαμένουν ακριβώς δίπλα από το διαμέρισμα που τυλίχτηκε στις φλόγες.

LAMIA REPORT

Βρέθηκε στο κρεβάτι της απανθρακωμένη

Δυστυχώς η 67χρονη γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα που εκδηλώθηκε η φωτιά βρέθηκε απανθρακωμένη στο κρεβάτι της με το διαμέρισμα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.



Στην κάμερα του LamiaReport μίλησε η γυναίκα από το διπλανό διαμέρισμα του 4ου ορόφου, την οποία απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες με το καλαθοφόρο μαζί με το παιδί της και την μητέρα της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα που απανθρακώθηκε, διέμενε μόνη της, είχε καταγωγή από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έβγαινε στη σύνταξη.