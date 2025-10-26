Τραγωδία στη Λαμία: Nεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του μετά από φωτιά

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Κυριακής (26/10/25) σε μικρή μονοκατοικία στη συνοικία της Νέας Ιωνίας Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, δυστυχώς νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών, που έμενε στο σπίτι.

Ο άνδρας διέμενε μόνος του στη μονοκατοικία και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Οι καπνοί από την πυρκαγιά ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ από τους καπνούς δημιουργήθηκε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες.

«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά» είπε στο LamiaReport κάτοικος της περιοχής, που ξαφνικά κι εκείνος είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να τυλίγουν όλο το τετράγωνο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.