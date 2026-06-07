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Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, όταν άνδρας περίπου 60 ετών έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας και έχασε τη ζωή του.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί της Κυριακής, σε πολυκατοικία επί της οδού Ιουστινιανού στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας περίπου 60 ετών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου.

Ο άνδρας κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με τις συνθήκες του δυστυχήματος να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς είχε καταλήξει, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

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