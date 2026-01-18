Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε μπάρες
Ο 60χρονος οδηγούσε προς την Καρδίτσα όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του πάνω σε στροφή
Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες.
Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη έξω από τη αργά το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου έξω από τη Λάρισα, στο ρεύμα προς Καρδίτσα.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα onlarissa.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός.
Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.