Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Παιανίας, καθώς ένας 22χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 8:00, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, κινούμενο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ο 22χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση.