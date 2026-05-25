Τραγωδία στη Λέσβο: Μηχανάκι «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού - Νεκροί 16χρονος και 18χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λέσβο το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nealesvou.gr, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών, κινούμενο από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία, καθώς και οι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για τη διευκόλυνση των ερευνών και την καταγραφή των στοιχείων του δυστυχήματος.

Η Τροχαία Τροχαία Μυτιλήνης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του δικύκλου.