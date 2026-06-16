Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρή σε τροχαίο 37χρονη Ιταλίδα λίγες μέρες πριν τον γάμο της

Τραγωδία συγκλονίζει το νησί της Μυκόνου, με μια 37χρονη κοπέλα από την Ιταλία να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο, ενώ επρόκειτο να παντρευτεί στην πατρίδα της το ερχόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου.

Η Sara Ceccantini, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, βρισκόταν στη Μύκονο για το μπάτσελορ πάρτι πριν τον γάμο της. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ilmessaggero, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες Δευτέρα (15/6), με μια φίλη της να είναι σοβαρά τραυματισμένη. Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστές.

Η 37χρονη έμενε στο Αρέτσο της Τοσκάνης μαζί με τον σύντροφό της και εργαζόταν στον οίκο μόδας Prada, στις εγκαταστάσεις της Valvigna. Μόλις πληροφορήθηκε την είδηση, η επιχείρηση έκλεισε σε ένδειξη πένθους.

Muore a Mykonos durante l'addio al nubilato: l'incidente in auto in Grecia a pochi giorni dal matrimonio. Chiuso lo stabilimento Prada dove lavorava https://t.co/PGyCTiN65f La vittima è Sara Ceccantini, 37 anni, di Arezzo ed era impiegata presso la sede Prada di Valvigne. Las… pic.twitter.com/gIykWYZdEJ — Eventi e News (@eventixnews) June 16, 2026

Η επιβεβαίωση της τραγωδίας έφτασε τις τελευταίες ώρες στην εταιρεία όπου εργαζόταν η γυναίκα, όπου ήδη από το πρωί είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες. Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συναδέλφους και φίλους.