Τραγωδία στη Νάξο: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα - Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στη Νάξο τα ξημερώματα της Τρίτης (19/8), καθώς ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα, δύο άνδρες 17 και 20 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στον περιφερειακό δρόμο της Χώρας Νάξου στο ύψος των εργατικών κατοικιών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος συνοδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο 17χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με το naxostimes.gr, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Το τροχαίο προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.