Ελλάδα Θάνατοι Αστυνομία Ραφήνα

Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους - Τους κατάλαβαν από τη μυρωδιά

Αστυνομία και ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου των δυο καθώς και ο χρόνος που συνέβη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στον θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνίας της Ραφήνας από όταν αποκαλύφθηκε μια οικογενειακή τραγωδία το πρωϊνό της Τετάρτης (5/11), όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του rpn.gr, η δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το διαμέρισμα ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της κείτονταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια πάλης. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη. Ο δρόμος που βρίσκεται η οικία αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θάνατοι Αστυνομία Ραφήνα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader