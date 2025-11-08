Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους - Τους κατάλαβαν από τη μυρωδιά

Στον θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνίας της Ραφήνας από όταν αποκαλύφθηκε μια οικογενειακή τραγωδία το πρωϊνό της Τετάρτης (5/11), όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του rpn.gr, η δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το διαμέρισμα ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της κείτονταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια πάλης. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη. Ο δρόμος που βρίσκεται η οικία αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.