Τραγωδία στη Ρωσία: Νεκροί 5 Βόσνιοι ορειβάτες στο ψηλότερο βουνό της χώρας - Βρέθηκαν οι σοροί τους

Τραγικό θάνατο βρήκαν 5 ορειβάτες στο όρος Έλμπρους στη Ρωσία, το υψηλότερο βουνό της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, όπως επιβεβαίωσαν οι ρωσικές Αρχές την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Οι ορειβάτες, με καταγωγή από τη Βοσνία, φέρεται να παγιδεύτηκαν σε βίαιη καταιγίδα με τις ομάδες διάσωσης να καταφέρνουν να ανασύρουν δύο σορούς σε υψόμετρο 5.350 μέτρων, ενώ οι σοροί άλλων τριών ατόμων δεν έχουν απομακρυνθεί λόγω της κακοκαιρίας. Δύο ορειβάτες διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το βουνό, ενώ μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

«Στις 24 Ιουλίου μια ομάδα επτά ορειβατών -ξένων υπηκόων- ανέβαινε στο όρος Έλμπρους. Το επόμενο βράδυ, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, η ομάδα ξέφυγε από τη διαδρομή», δήλωσε χθες το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, όπως μεταφέρει ο Guardian.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας από τους ορειβάτες κατόρθωσε να κατέβει και ενημέρωσε τις Αρχές ότι «δύο μέλη της ομάδας αρρώστησαν σε υψόμετρο 5.100 μέτρων και πέθαναν».

«Στη συνέχεια, οι διασώστες βρήκαν έναν ακόμη επιζώντα ορειβάτη και τα πτώματα τριών άλλων ορειβατών που είχαν πεθάνει», ανέφερε η ανακοίνωση του τοπικού εισαγγελέα.

Αν και οι ρωσικές Αρχές δεν διευκρίνισαν την εθνικότητα των θυμάτων, οι περιφερειακές Αρχές δήλωσαν στο πρακτορείο RIA Novosti πως οι ορειβάτες κατάγονταν από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

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Θρήνος στη Βοσνία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ελμεντίν Κονάκοβιτς, επιβεβαίωσε τις αναφορές για τους θανάτους, τους οποίους χαρακτήρισε «μεγάλη τραγωδία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, μέσα ενημέρωσης της Βοσνίας ανέφεραν ότι τα επτά μέλη της ορειβατικής αποστολής ήταν κάτοικοι της πόλης Ζένιτσα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Μεταξύ αυτών ήταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και μια γιατρός που εργαζόταν σε τοπικό νοσοκομείο της Ζένιτσα.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών ανέμων, δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης.

Το όρος Ελμπρούς φτάνει σε υψόμετρο 5.642 μέτρων και βρίσκεται βορειότερα των συνόρων της Ρωσίας με τη Γεωργία, στην οροσειρά του Καυκάσου. Είναι γνωστό για τις ξαφνικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, που καθιστούν την αναρρίχηση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.