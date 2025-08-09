Ελλάδα Σαντορίνη Πνιγμοί Local News

Τραγωδία στη Σαντορίνη με νεκρό 45χρονο - Εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο άνδρας, από τη Μεσοποταμία Καστοριάς εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού.

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σαντορίνη 

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.

