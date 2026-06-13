Τραγωδία στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη σε εργατικό δυστύχημα - Συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο

Μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο όταν συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη σε τοπική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 07:30, όταν η γυναίκα εγκλωβίστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σε βιομηχανικό πλυντήριο εντός του εργοστασίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το χέρι της 56χρονης φέρεται να παγιδεύτηκε στους άξονες του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί βίαια μέχρι το ύψος του ώμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.