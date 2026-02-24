Τραγωδία στη Σκύρο - 47χρονος ναυτικός πέθανε μετά από διακομιδή στον «Ευαγγελισμό»

Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος ναυτικός το πρωί της Δευτέρας στη Σκύρο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στο νησί.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Σκύρου ειδοποιήθηκε τις πρωινές ώρες ότι ο 47χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, παρουσίασε αδιαθεσία και μετέβη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με το πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» στο λιμάνι της Κύμη, από όπου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Σκύρου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.