Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 17:15 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά σε εν κινήσει αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.



Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.



Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.



Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες».