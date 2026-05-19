Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 75χρονος ασθενής που έπεσε από τον 4ο όροφο νοσοκομείου

Θρήνος επικρατεί στη Βέροια, καθώς ένας 75χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πηδώντας από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας ήταν ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που προεξείχε.

Συνέπεια της πτώσης ήταν ο ηλικιωμένος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έχει έσπευσε η Αστυνομία και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.