Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεαρός πήδηξε σε κλουβί λιονταριού - Τον κατασπάραξε μπροστά σε επισκέπτες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία όταν ένας 19χρονος αποφάσισε να πηδήξει μέσα σε κλουβί με λιοντάρι, με το ζώο να τον κατασπαράζει μπροστά στα μάτια επισκεπτών, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (1/12).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, ο λόγος για τον Gerson Machado, ο οποίος σκαρφάλωσε έναν τοίχο έξι μέτρων και πέρασε στον χώρο του ζώου στο πάρκο Arruda Camara, μπροστά σε έντρομους επισκέπτες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με το λιοντάρι να επιτίθεται μόλις ο νεαρός πάτησε το πόδι του στο έδαφος.

Η εμμονή του νεαρού με τα άγρια ζώα

Ο Machado ήταν γνωστός στις αρχές για προηγούμενες παραβιάσεις ασφαλείας, καθώς είχε εμμονή να γίνει εκπαιδευτής άγριων ζώων. Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει ακόμη και να ταξιδέψει λαθραία σε αεροπλάνο για να φτάσει στην Αφρική, όπου ονειρευόταν να «δαμάσει λιοντάρια».

Κοινωνικοί λειτουργοί περιγράφουν μια ζωή βυθισμένη στη φτώχεια, την οικογενειακή αστάθεια και σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες φροντίδας, ο Machado συχνά αγνοούσε τους κινδύνους που σχετίζονταν με τα άγρια ζώα.

Μετά το συμβάν, το πάρκο έκλεισε για έρευνα. Το λιοντάρι, που σύμφωνα με τους κτηνιάτρους ήταν σοκαρισμένο αλλά και συνεργάσιμο, περιορίστηκε χωρίς να χρειαστεί αναισθησία.

Ο Βραζιλιάνος πολιτικός και πρώην επικεφαλής περιβαλλοντικής αστυνομίας Matheus Laiola σχολίασε ότι το ζώο ενήργησε από ένστικτο, τονίζοντας πως η τραγωδία ξεκινά όταν αγνοούνται τα βασικά όρια ασφαλείας. «Ο σεβασμός της άγριας ζωής δεν είναι επιλογή, είναι κανόνας», σημείωσε.