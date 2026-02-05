Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος έξι μηνών

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου βρέφος ηλικίας έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Το παιδί, αλλοδαπής καταγωγής, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, λίγο νωρίτερα στο βρέφος είχε χορηγηθεί γάλα, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.