Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 68χρονος μετά από ατύχημα με αλυσοπρίονο ενώ έκοβε ξύλα

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Αμφιλοχία, όπου ένας 68χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 68χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας (27/7), με προορισμό δασική έκταση στην περιοχή Φτελιά, όπου επρόκειτο να κόψει ξύλα. Όταν όμως οι ώρες περνούσαν και δεν είχε επιστρέψει, οι οικείοι του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και οργανώθηκε επιχείρηση εντοπισμού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας. Λίγο μετά τις 15:30, οι διασώστες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη δασική περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό, το οποίο προκλήθηκε από το αλυσοπρίονο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ επιχειρούσε να κόψει ένα μεγάλο δέντρο, έχασε τον έλεγχο του εργαλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς φέρεται να υπέστη βλάβη σε κεντρική αρτηρία.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το θανατηφόρο ατύχημα.