Τραγωδία στην Αρχαία Κόρινθο: Οδηγός εντοπίστηκε νεκρός - Ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr, ο άντρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε και ακινητοποίησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.