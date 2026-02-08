Ελλάδα Τροχαίο Επιχείρηση Διάσωσης Ευρυτανία Local News

Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Βίντεο και φωτογραφίες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον οδικό άξονα Προυσός – Τόρνος

Φωτ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
Φωτ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα που συνδέει τον Προυσό με τον Τόρνο στην Ευρυτανία, όταν ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.



Άμεσα στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evyrtanika.gr.



Ο οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Προυσού.

