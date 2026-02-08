Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα που συνδέει τον Προυσό με τον Τόρνο στην Ευρυτανία, όταν ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.





Άμεσα στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evyrtanika.gr.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026





Ο οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Προυσού.