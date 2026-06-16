Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας

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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 21χρονης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενικά της πρόσωπα, η νεαρή φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν καταρρεύσει.

Η 21χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν άμεσα πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της, αναφέρει το evima.gr.

Στη συνέχεια, η σορός της νεαρής γυναίκας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.