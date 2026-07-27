Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 62χρονος – Τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Ραχών, στον δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων στην Ηλεία, ο τραγικός θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η κόρη του, η οποία τον βρήκε πεσμένο σε λίμνη αίματος και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, σύμφωνα με το ΗΛΕΙΑ LIVE.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 62χρονος έφερε σοβαρό τραυματισμό στο άνω άκρο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής χρόνος κάτω από τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε οι συνθήκες που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η Αστυνομία συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου.