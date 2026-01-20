Τραγωδία στην Ισπανία: Τα τρία σενάρια για το «τυφλό» 20λεπτο και η σύγκρουση των δύο τρένων

Η Ισπανία παραμένει βυθισμένη στο πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους, όμως την ίδια στιγμή η δικαστική και τεχνική έρευνα τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Το ερώτημα που ζητά απάντηση είναι ένα, πώς μια ανακαινισμένη γραμμή, με επενδύσεις εκατομμυρίων, μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τουλάχιστον 40 επιβάτες, ενώ αγνοούμενοι είναι άλλοι 40 επιβάτες;

Οι αρχές που διερευνούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος εστιάζουν την προσοχή τους σε ένα σπασμένο κομμάτι στην σιδηροτροχιά με μέγεθος μόλις 30 εκατοστά, σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα της El Mundo.

Τα σενάρια είναι δυο, ή το κομμάτι είχε σπάσει και έλειπε με αποτέλεσμα το τρένο που πέρασε από πάνω να εκτροχιαστεί, ή η σιδηροτροχιά να είχε ραγίσει χωρίς να φαίνεται και με την διέλευση του πρώτο συρμού έσπασε με αποτέλεσμα ο συρμός να εκτροχιαστεί.

Το κόκκινο και το λευκό τρένο, οι πρωταγωνιστές του δράματος

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της σύγκρουσης, πρέπει να δούμε τους δύο συρμούς που ενεπλάκησαν. Το Κόκκινο Τρένο (Iryo). Επρόκειτο για έναν υπερσύγχρονο συρμό τύπου Frecciarossa 1000 της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Ένα τρένο μόλις τεσσάρων ετών, που θεωρείται ότι βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το Λευκό Τρένο (RENFE Alvia) ήταν ένας κλασικός συρμός των δημόσιων ισπανικών σιδηροδρόμων. Οι ισπανικοί σιδηρόδρομοι είναι γνωστοί για την αξιοπιστία τους αξιοπιστία του σε διαδρομές που συνδυάζουν υψηλές και συμβατικές ταχύτητες.

20 δευτερόλεπτα «τυφλής» πορείας

Η έρευνα έχει κλειδώσει το χρονικό πλαίσιο της τραγωδίας. Όλα συνέβησαν σε ένα παράθυρο μόλις 20 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το ABC. Το κόκκινο Iryo, ενώ ταξίδευε προς Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε πρώτο. Λόγω της ορμής του, τα βαγόνια του εισέβαλαν στη διπλανή γραμμή, την ώρα που το λευκό Alvia πλησίαζε από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο μηχανοδηγός του Alvia δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης, με τη σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες

Σύμφωνα με πηγές από την επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων (CIAF), η έρευνα κινείται σε τρεις άξονες, όπως μεταδίδει το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Η αστοχία στη συγκόλληση της ράγας θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο. Οι αρχές εξετάζουν αν μια πρόσφατη συντήρηση άφησε πίσω της μια ελαττωματική συγκόλληση. Η ρωγμή στο μέταλλο, κάτω από το βάρος και την πίεση ενός τρένου που κινείται με 250 χλμ/ώρα μπορεί να προκαλέσει ακαριαίο εκτροχιασμό.

Μια ακόμη λεπτομέρεια που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο είναι η καθυστέρηση του συστήματος ERTMS. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας (ERTMS) θα έπρεπε να είχε «κόψει» το ρεύμα και να είχε επιβάλει πέδηση ανάγκης και στα δύο τρένα αμέσως μόλις ο πρώτος τροχός βγήκε από τη γραμμή. Οι ειδικοί εξετάζουν αν υπήρξε υστέρηση στη μετάδοση του σήματος κινδύνου, καθιστώντας τα 20 δευτερόλεπτα ανεπαρκή για τη σταμάτηση του Alvia.

Στο τραπέζι βρίσκεται, επίσης, η καταγγελία της Ένωσης Μηχανοδηγών (ASLE), η οποία από τον Αύγουστο του 2025 είχε επισημάνει «ανώμαλες δονήσεις» στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής στην Κόρδοβα. Ερευνάται αν υπήρξε εγκληματική αμέλεια από την πλευρά του διαχειριστή υποδομής (ADIF) στην αξιολόγηση αυτών των προειδοποιήσεων.