Τραγωδία σημειώθηκε στην Κακοπετριά της Κύπρου, όπου μια 17χρονη μαθήτρια από τη Λεμεσό έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εκδρομής. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου, περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η διεύθυνση του ξενοδοχείου ειδοποίησε την Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε η 17χρονη σε αναίσθητη κατάσταση. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή καταθέσεων από μαθητές που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο, καθώς και από εργαζομένους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Οι έρευνες συνεχίζονται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο είχαν μεταβεί στην Κακοπετριά μαθητές από περίπου πέντε έως έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Η νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.