Τραγωδία στην Πάτρα: Παλαίμαχος διαιτητής νεκρός μέσα στο σπίτι του από φωτιά

Ο 75χρονος παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Τάσος Ιορδανίδης, είναι ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το σπίτι του το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, στην Πάτρα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Tempo 24, οι άντρες Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν την κατάσβεση και στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν τον 75χρονο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.



Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία. Η φωτιά κατά πάσα πιθανότητα ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.



Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.