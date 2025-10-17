Τραγωδία στις Αφίδνες: Τα καθίσματα εκτινάχτηκαν 20 μέτρα μακριά - Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Άλλη μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή των Αφιδνών λίγο μετά τις 5:30 το πρωί.

«Φως» στα αίτια του δυστυχήματος προσπαθεί να ρίξει η Τροχαία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα μπλε αυτοκίνητο με πέντε αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο εξετράπη της πορείας του πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή.

Τα καθίσματα εκτινάχτηκαν 20 μέτρα μακριά

Το εν λόγω όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το δεύτερο, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός. Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν τα καθίσματα σε απόσταση έως και 20 μέτρων.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Επισημαίνεται ότι στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους επιβαίνοντες νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο παράδρομος της Εθνικής Οδού είχε κλείσει καθώς στο οδόστρωμα βρίσκονταν τα συντρίμμια των οχημάτων. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί.

Στο σημείο παραμένουν κομμάτια των οχημάτων, ενώ προσωπικό της Περιφέρειας έχει ρίξει μεγάλο ποσότητα από πριονίδι στο οδόστρωμα, καθώς κατά τη σύγκρουση είχαν απελευθερωθεί λάδια.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος

INTIME NEWS

