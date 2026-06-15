Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Στο στόχαστρο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τον πνιγμό φοιτητών

Σοκ και βαθιά θλίψη έχουν προκαλέσει στις Φιλιππίνες οι θάνατοι δύο νεαρών φοιτητών του πανεπιστημίου Ateneo de Manila, οι οποίοι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια δραστηριότητας της πανεπιστημιακής ομάδας μπάσκετ που προπονεί ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ταμπ Μπάλντουιν.

Τα θύματα, ο 18χρονος Ρενέ Μπατερμπόνια και ο 19χρονος Ντιβίνι Αντίλι, συμμετείχαν σε εκδρομή με χαρακτήρα team building σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Ντιπακουλάο, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Την υπόθεση περιπλέκουν οι καταγγελίες ιδιοκτήτη του θερέτρου, ο οποίος υποστήριξε πως ο Μπάλντουιν γνώριζε τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, καθώς η ομάδα είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο και στο παρελθόν.

«Πάντα συζητούσαμε για τα επικίνδυνα ρεύματα και τις περιόδους που δεν έπρεπε να μπαίνει κανείς στη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η μητέρα του 18χρονου Μπατερμπόνια εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή της, τονίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επαρκείς εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Η δημόσια συγγνώμη του Μπάλντουιν

Ο Νεοζηλανδός προπονητής τοποθετήθηκε μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε από το πανεπιστήμιο, αναλαμβάνοντας την ηθική ευθύνη για το περιστατικό. «Ως προπονητής, μου εμπιστεύεστε πρώτα απ’ όλα την ασφάλεια αυτών των παιδιών. Και σε αυτό νιώθω ότι απέτυχα. Λυπάμαι», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος.

Ο Μπάλντουιν υποστήριξε ότι οι παίκτες είχαν σταλεί για προπόνηση σε σημείο που θεωρούσαν ασφαλές, ωστόσο αντιλήφθηκαν αργά πως βρίσκονταν σε επικίνδυνα νερά. «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι απέτυχα ως ηγέτης, ως προπονητής και ως φίλος αυτών των παιδιών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι καταγγελίες της Ελληνίδας συζύγου του

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε η Ελληνίδα σύζυγός του, Έφη Καλογήρου, η οποία με δημόσια δήλωσή της υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση του πανεπιστημίου εδώ και χρόνια για ζητήματα που αφορούσαν τον Μπάλντουιν.

«Είχα ενημερώσει επανειλημμένα το πανεπιστήμιο ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και ζητούσα την απομάκρυνσή του από την πανεπιστημιούπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε πως αντί να εξεταστούν οι καταγγελίες της, βρέθηκε αντιμέτωπη με προσπάθειες εκφοβισμού και φίμωσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η θετή κόρη του προπονητή, Γιώτα Καλογήρου, η οποία με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που «έχει καταστρέψει πολλές ζωές», ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια.