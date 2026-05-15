Τραγωδία στις Μαλδίβες: Μητέρα και κόρη ανάμεσα στους Ιταλούς που πέθαναν ενώ έκαναν scuba diving

Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε Ιταλοί ερευνητές ενώ έκαναν scuba diving σε υποβρύχιο σπήλαιο βάθους περίπου 50 μέτρων στις Μαλδίβες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το δυστύχημα συνέβη στην ατόλη Βάαβου, όπου μια ομάδα τουριστών έκανε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό. μέχρι στιγμής μόλις μια σορός έχει εντοπιστεί με τις τοπικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τους άλλους τέσσερις άτυχους τουρίστες.

Το αρχιπέλαγος είναι ένας προορισμός για διακοπές πολυτελείας με τις παραλίες του με λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματά του, πολύ δημοφιλής στους λάτρεις των καταδύσεων.

Όπως ανέφεραν μάλιστα τοπικοί αξιωματούχοι, πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στο αρχιπέλαγος αυτό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα έχει αναλάβει να ενημερώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να παράσχει προξενική συνδρομή.

Καθηγήτρια οικολογίας και οι κόρη της ανάμεσα στους νεκρούς

Ανάμεσα στα τραγικά πρόσωπα συγκαταλέγονται η καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας Μόνικα Σομακάλ, η 23χρονη κόρη της Τζούλια, όπως επίσης δύο νεαροί ερευνητές, ένας λέκτορας και ένας φοιτητής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Γένοβας, στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σ' ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Αντίο, υπέροχο κοριτσάκι, γλυκό και ευαίσθητο, πάντα με ένα χαμόγελο στα μάτια και καλοσύνη στην καρδιά» αναφέρει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μπαρίστα Μούριελ Οντενίνο που καταγόταν από το Μπόργκο Βερέτζι η οποία βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων.



Πηγή: Facebook

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίσθηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων.

Παραβίασαν τους κανόνες;

Ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος. Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

Παρά όμως τις πολύ κακές μετεωρολογικές συνθήκες, γεγονός που δυσχέραινε το έργω των σωστικών συνεργείων καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης νύκτας.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι το πρώτο πτώμα βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων. Η ταυτότητα του δύτη, το πτώμα του οποίου έχει βρεθεί, δεν δημοσιοποιήθηκε.

«Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Τι είναι το scuba diving

Το scuba diving, γνωστό στα ελληνικά ως αυτόνομη κατάδυση, είναι μια δραστηριότητα εξερεύνησης του βυθού με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού παροχής οξυγόνου. Οι δύτες χρησιμοποιούν φιάλες, ρυθμιστές αναπνοής και προστατευτική στολή, ώστε να μπορούν να παραμένουν κάτω από το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγαλύτερα βάθη.

Η δραστηριότητα συνδυάζει την περιπέτεια και επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα παρατήρησης κοραλλιογενών υφάλων, θαλάσσιας ζωής και υποθαλάσσιων τοπίων που δεν είναι ορατά από την επιφάνεια. Τα τελευταία χρόνια το scuba diving έχει εξελιχθεί σε σημαντική μορφή θαλάσσιου τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες σε περιοχές με πλούσιο υποθαλάσσιο ενδιαφέρον.

Σε αντίθεση με το snorkeling, η αυτόνομη κατάδυση απαιτεί εκπαίδευση και πιστοποίηση από αναγνωρισμένους οργανισμούς, καθώς και αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας. Παρότι απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους δύτες, θεωρείται δραστηριότητα που προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τις συνθήκες κατάδυσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ